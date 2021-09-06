Німеччина надасть іншим країнам 100 млн доз вакцин від коронавірусу

Німеччина планує до кінця цього року надати іншим країнам 100 мільйонів доз вакцин в рамках міжнародної кампанії з вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Це стільки, скільки ми досі зробили в нашій країні", - заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан на полях зустрічі з очільниками МОЗ країн G20 у Римі.

Пандемія закінчиться лише тоді, коли вона закінчиться по всьому світу, наголосив Шпан. В іншому разі можуть виникнути нові мутації, зазначив він.

Очікується, що завдяки міжнародним зусиллям до кінця року мають бути вакциновані від коронавірусу 40% всіх жителів планети.

Водночас міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца заявив, що його країна прагне досягти підписання "Римського пакту" для вакцинації людей в усьому світі.

"Жодна країна не може врятувати себе сама, і вакцини - це наша зброя",- зазначив він.

Міністри охорони здоров'я країн G20 радяться на дводенній зустрічі в Римі щодо подальших кроків у боротьбі з пандемією COVID-19. Серед іншого, йдеться про нинішню боротьбу з коронавірусом та стратегії щодо майбутніх пандемій. Міністри, зокрема, обмінюються думками щодо того, як покращити доступ до вакцинації у всьому світі, а також зробити розподіл вакцин справедливішим.