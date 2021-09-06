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Германия предоставит другим странам 100 млн доз вакцин от коронавируса

Понедельник, 6 сентября 2021, 10:25

Германия планирует до конца этого года предоставить другим странам 100 млн доз вакцин в рамках международной кампании по вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Это столько, сколько мы до сих пор сделали в нашей стране", - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан на полях встречи с руководителями МЗ стран G20 в Риме.

Пандемия закончится только тогда, когда она закончится по всему миру, подчеркнул Шпан. В противном случае могут возникнуть новые мутации, отметил он.

Ожидается, что благодаря международным усилиям к концу года должны быть вакцинированы от коронавируса 40% всех жителей планеты.

В то же время министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что его страна стремится достичь подписания "Римского пакта" для вакцинации людей во всем мире.

"Ни одна страна не может спасти себя сама, и вакцины - это наше оружие", - отметил он.

Министры здравоохранения стран G20 совещаются на двухдневной встрече в Риме по поводу дальнейших шагов в борьбе с пандемией COVID-19. Среди прочего, речь идет о нынешней борьбе с коронавирусом и стратегии на случай будущих пандемий. Министры, в частности, обмениваются мнениями о том, как улучшить доступ к вакцинации во всем мире, а также сделать распределение вакцин справедливым.

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Германия Вакцины
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