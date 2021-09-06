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Укр / Рус

ЕС призвал Минск немедленно освободить осужденных Колесникову, Знака и остальные политзаключенных

Понедельник, 6 сентября 2021, 14:20

Евросоюз осудил приговоры для соратников лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской - Марии Колесниковой и Максима Знака, и призвал немедленно освободить их и других политзаключенных.

Соответствующее заявление опубликовал официальный представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано.

Он отметил, что Мария Колесникова наряду со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало стали символом белорусских протестов.

"В суде за закрытыми дверями ее, вместе с выдающимся юристом Максимом Знаком, судили по необоснованным обвинениям в подстрекательстве к захвату государственной власти...

ЕС выражает сожаление по поводу того, что режим в Минске продолжает вопиюще нарушать права человека и основные свободы белорусского народа. ЕС также повторяет свое требование немедленно и безусловно освободить всех политзаключенных в Беларуси (ныне - более 650), включая Колесникову и Знака, журналистов и всех людей, попавших за решетку за реализацию своих прав", - заявил Стано.

Он добавил, что ЕС продолжит усилия для привлечения к ответственности причастных к репрессиям в Беларуси.

Приговор Колесниковой и Знаку отдельно осудили также ряд стран ЕС.

Как сообщалось, бывших членов избирательного штаба Виктора Бабарико и членов президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии соответственно.

Суд в Минске объявил их виновными по трем статьям Уголовного кодекса: заговор с целью захвата власти; призыв к действиям, направленным в ущерб национальной безопасности; создание экстремистского формирования или руководство им.

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