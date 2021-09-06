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У Данії вакцинацію від коронавірусу пропонуватимуть у супермаркетах

Понеділок, 6 вересня 2021, 16:14

Великі мережі супермаркетів у Данії мають намір взяти участь у кампанії країни з вакцинації населення від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Магазини, що належать двом великим мережам супермаркетів, з 11 вересня будуть пропонувати вакцинацію поза домом, підтвердило Міністерства охорони здоров'я Данії в понеділок.

"Локальні нерівності в показниках вакцинації включають нижчий рівень вакцинації серед молодих людей", - сказав директор Управління охорони здоров'я Сорен Брострем.

"Ми хочемо, щоб пропозиція про вакцинацію було якомога більш доступною, щоб, наприклад, ви могли отримати укол, коли робите покупки в магазині або виконуєте інші повсякденні справи", - додав він.

За офіційними даними, в цілому 75,4% населення Данії отримали хоча б одну дозу вакцини. Це відповідає приблизно 4,4 мільйона осіб. 72,5% повністю вакциновані.

Органи охорони здоров'я країни сподіваються довести кількість вакцинованих першою дозою серед тих, хто отримав запрошення, до 90% до 1 жовтня.

Нагадаємо, у Німеччині чоловік, прийшовши на щеплення від коронавірусу, вимагав видати йому сертифікат без вакцинації, а після відмови напав на медиків

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Данія
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