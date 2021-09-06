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В Дании вакцинацию от коронавируса будут предлагать в супермаркетах

Понедельник, 6 сентября 2021, 16:14

Крупные сети супермаркетов в Дании намерены принять участие в кампании страны по вакцинации населения от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Магазины, принадлежащие двум крупным сетям супермаркетов, с 11 сентября будут предлагать вакцинацию вне дома, подтвердило Министерства здравоохранения Дании в понедельник.

"Локальное неравенство в показателях вакцинации включает низкий уровень вакцинации среди молодых людей", - сказал директор Управления здравоохранения Сорен Брострем.

"Мы хотим, чтобы предложение о вакцинации было как можно более доступным, чтобы, например, вы могли получить укол, когда делаете покупки в магазине или выполняете другие повседневные дела", - добавил он.

По официальным данным, в целом 75,4% населения Дании получили хотя бы одну дозу вакцины. Это соответствует примерно 4,4 миллиона человек. 72,5% полностью вакцинированы.

Органы здравоохранения страны надеются довести количество вакцинированных первой дозой среди тех, кто получил приглашение, до 90% к 1 октября.

Напомним, в Германии человек, придя на прививку от коронавируса, требовал выдать ему сертификат без вакцинации, а после отказа напал на медиков.

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Дания
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