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Президент ПАРЄ закликав негайно звільнити засуджених Колесникову і Знака

Понеділок, 6 вересня 2021, 16:21

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Рік Дамс засудив вирок білоруським опозиціонерам Марії Колесниковій та Максиму Знаку і закликав негайно звільнити їх.

Відповідну заяву оприлюднили 6 вересня, пише "Європейська правда".

Дамс заявив, що шокований вироками соратникам Тихановської. "Ці вироки цілковито безпідставні, і обоє цих хоробрих людей, які не скоїли нічого, крім того, що захищали базові права людини в своїй рідній країні, повинні бути негайно звільнені", - заявив очільник ПАРЄ.

Він нагадав, що Колеснікова номінована на цьогорічну премію імені Вацлава Гавела, яку присуджують за правозахисну діяльність.

"Світ стежить за тим, що відбувається у Білорусі", - наголосив Рік Дамс.

Як повідомлялося, колишніх членів виборчого штабу Віктора Бабарики та членів президії Координаційної ради опозиції Марію Колесникову та Максима Знака засудили на 11 і 10 років колонії відповідно. Суд у Мінську оголосив їх винними за трьома статтями Кримінального кодексу: змова з метою захоплення влади; заклик до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці; створення екстремістського формування або керівництво ним.

ЄС закликав негайно звільнити Колесникову, Знака та решту політв’язнів режиму Лукашенка.

Вирок опозиціонерам окремо засудили також низка країн ЄС.

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Білорусь ПАРЄ
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