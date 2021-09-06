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Президент ПАСЕ призвал немедленно освободить Колесникову и Знака

Понедельник, 6 сентября 2021, 16:21

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс осудил приговор белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку и призвал немедленно освободить их.

Соответствующее заявление обнародовали 6 сентября, пишет "Европейская правда".

Дамс заявил, что шокирован приговорами. "Эти приговоры полностью безосновательны, и эти храбрые люди, которые не совершили ничего, кроме того, что защищали базовые права человека в своей родной стране, должны быть немедленно освобождены", - заявил глава ПАСЕ.

Он напомнил, что Колесникова номинирована на премию имени Вацлава Гавела, присуждаемую за правозащитную деятельность.

"Мир следит за тем, что происходит в Беларуси", - подчеркнул Дамс.

Как сообщалось, бывших членов избирательного штаба Виктора Бабарико и членов президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии соответственно. Суд в Минске объявил их виновными по трем статьям Уголовного кодекса: заговор с целью захвата власти; призыв к действиям, направленным в ущерб национальной безопасности; создание экстремистского формирования или руководство им.

ЕС призвал немедленно освободить Колесникову, Знака и остальных политзаключенных режима Лукашенко.

Приговор оппозиционерам отдельно осудили также ряд стран ЕС.

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