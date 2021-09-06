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У Ломбардії хочуть заборонити електросамокати для неповнолітніх

Понеділок, 6 вересня 2021, 18:18

У Ломбардії ініціювали зміни до законодавства, якими пропонується заборонити неповнолітнім особам користуватися електросамокатами та посилити вимоги до самокатників загалом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.

"На жаль, трагічні випадки, які все продовжують траплятись, вимагають більш ретельного врегулювання того, як користуватись цими транспортними засобами", - заявив губернатор Аттіліо Фонтана. 

Проєктом також пропонують зобов’язати самокатників мати страховку та використовувати захисний шолом, який досі вимагався тільки для неповнолітніх. 

Нагадаємо, нещодавно у Польщі почало діяти суворіше законодавство щодо велосипедистів і самокатників. Зокрема, їх можуть карати за пересування по тротуару на великій швидкості.

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Італія ЄвроЖиття
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