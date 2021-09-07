ПАРЄ направить спостерігати за виборами в РФ 5 депутатів, один з них – під санкціями

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) відправить п’ятьох спостерігачів за виборами в Росії.

Про "Європейській правді" повідомили в пресслужбі асамблеї.

"Після рішення, прийнятого сьогодні Бюро Асамблеї, делегація з 5 осіб на чолі з П’єром-Аленом Фрідезом (Швейцарія, SOC) та у супроводі радника Венеціанської комісії перебуватиме в Москві з 17 по 19 вересня", - йдеться у повідомленні.

За відсутності міжнародних партнерів зі спостереження за виборами з БДІПЛ та ПА ОБСЄ та з урахуванням поточної епідемічної ситуації Бюро заявило, що ПАРЄ не зможе виконувати повноцінну місію зі спостереження за виборами.

"Водночас Бюро вважає, що політична присутність Асамблеї у форматі Місії з оцінки виборів у день виборів та навколо них принесе додаткову цінність поточному процесу політичного діалогу між Російською Федерацією та Асамблеєю, у тому числі в рамках процедури моніторингу ПАРЄ", - пояснили в ПАРЄ.

Посилаючись на пандемію, російська влада скоротила кількість допущених спостерігачів на майбутні вибори з 500 до 60. Організація з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) вперше з 1993 року не направить на вибори до Росії свою спостережну місію.

17-19 вересня росіяни голосуватимуть на виборах депутатів нижньої палати парламенту, Державної думи, 39 регіональних парламентів, а також дев’яти губернаторів.

Слід зазначити, що до складу делегації ПАРЄ увійшов французький депутат Жак Мер, який перебуває під санкціями Росії. Москва внесла його до санкційного списку після того, як ПАРЄ уповноважила його підготувати доповідь щодо справи російського опозиційного політика Навального.

"Здивований цим рішенням, адже Рада Європи не запровадила санкцій проти Росії. Це рішення не змінює мій мандат та не матиме впливу на зміст доповіді, яка базуватиметься на фактах і законі. Росія обмежує свою спроможність представити свою думку доповідачу по Навальному", - заявив тоді французький парламентар.