ПАСЕ направит наблюдать за выборами в РФ 5 депутатов, один из них - под санкциями

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отправит пять наблюдателей за выборами в России.

О "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ассамблеи.

"После решения, принятого сегодня Бюро Ассамблеи, делегация из пяти человек во главе с Пьером-Аленом Фридезом (Швейцария, SOC) и в сопровождении советника Венецианской комиссии будет находиться в Москве с 17 по 19 сентября", - говорится в сообщении.

В отсутствие международных партнеров по наблюдению за выборами из БДИПЧ и ПА ОБСЕ и с учетом текущей эпидемической ситуации Бюро заявило, что ПАСЕ не сможет выполнять полноценную миссию по наблюдению за выборами.

"Вместе с тем Бюро считает, что политическое присутствие Ассамблеи в формате Миссии по оценке выборов в день выборов и вокруг них принесет дополнительную ценность текущему процессу политического диалога между Российской Федерацией и Ассамблеей, в том числе в рамках процедуры мониторинга ПАСЕ", - пояснили в Ассамблее.

Ссылаясь на пандемию, российские власти сократили число допущенных наблюдателей на предстоящие выборы с 500 до 60. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) впервые с 1993 году не направит на выборы в России свою наблюдательную миссию.

17-19 сентября россияне будут голосовать на выборах депутатов нижней палаты парламента, Государственной думы, 39 региональных парламентов, а также девяти губернаторов.

Следует отметить, что в состав делегации ПАСЕ вошел французский депутат Жак Мэр, находящийся под санкциями России. Москва внесла его в санкционный список после того, как ПАСЕ уполномочила его подготовить доклад по делу российского оппозиционного политика Алексея Навального.

"Удивлен этим решением, ведь Совет Европы не ввел санкции против России. Это решение не меняет мой мандат и не окажет влияния на содержание доклада, базирующегося на фактах и ​​законе. Россия ограничивает свою способность представить свое мнение докладчику по Навальному", - заявил тогда французский парламентарий.