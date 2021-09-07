Чому уряд відмовив виробникам у захисті

В українському уряді відмовляються виконувати ухвалені захисні заходи щодо вітчизняної кабельної галузі.

Це створює вкрай небезпечний прецедент, пише партнерка юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівниця практики міжнародної торгівлі Олена Омельченко у колонці для "Європейській правді" Мовчання уряду: чому Україна відмовилася від легального захисту своїх виробників.

Вітчизняна кабельна галузь має великий експортний потенціал і експортує 25% своєї продукції, пише Омельченко. Проте тиск імпорту щорічно призводить до втрати позицій на внутрішньому ринку, що вимагає суттєвого скорочення виробництва та звільнення працівників.

У зв’язку з цим в Україні ініціювали спеціальне розслідування з метою захисту національного товаровиробника від масованого імпорту, переважно з Китаю (41% в імпорті), ЄС (25%) та Білорусі (18%).

23 квітня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про застосування спеціального мита, однак це рішення так і не набуло чинності. За словами експертки, причина цього досить банальна – урядовці відмовляються публікувати відповідне повідомлення в газеті "Урядовий кур’єр". Омельченко звертає увагу, що з фінансової точки зору зацікавленими у цьому можуть бути тільки компанії-імпортери.

Вона зазначає, що всі країни, яких стосується розслідування, у себе вдома проводять жорстку політику захисту виробників. В тому числі – у кабельній промисловості.

Чому поведінка України виглядає особливо нелогічною, як захищають свою продукцію інші країни та на що ще може вплинути ситуація, яка склалася? Читайте в колонці Олени Омельченко Мовчання уряду: чому Україна відмовилася від легального захисту своїх виробників.