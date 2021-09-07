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Почему правительство отказало производителям в защите

Аналитика коротко
Вторник, 7 сентября 2021, 14:00

В украинском правительстве отказываются выполнять принятые защитные меры касательно отечественной кабельной отрасли. 

Это создает крайне опасный прецедент, пишет партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли Елена Омельченко в колонке для "Европейской правді" Молчание правительства: почему Украина отказалась от легальной защиты своих производителей.

Отечественная кабельная отрасль имеет большой экспортный потенциал и экспортирует 25% своей продукции, пишет Омельченко. Однако давление импорта ежегодно приводит к потере позиций на внутреннем рынке, что требует существенного сокращения производства и увольнение работников.

В связи с этим в Украине инициировали специальное расследование с целью защиты национального товаропроизводителя от массированного импорта, преимущественно из Китая (41% в импорте), ЕС (25%) и Беларуси (18%).

23 апреля Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении специальной пошлины, однако это решение так и не вступило в силу. По словам эксперта, причина этого достаточно банальна - чиновники отказываются публиковать соответствующее сообщение в газете "Урядовый курьер". Омельченко обращает внимание, что с финансовой точки зрения заинтересованными в этом могут быть только компании-импортеры.

Она отмечает, что все страны, которых касается расследование, у себя дома проводят жесткую политику защиты производителей. В том числе - в кабельной промышленности.

Почему поведение Украины выглядит особенно нелогичным, как защищают свою продукцию другие страны и на что может повлиять сложившаяся ситуация? Читайте в колонке Елены Омельченко Молчание правительства: почему Украина отказалась от легальной защиты своих производителей.

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