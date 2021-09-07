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ЄС засудив нові обшуки й арешти в окупованому Криму

Вівторок, 7 вересня 2021, 18:39

Євросоюз засудив нові обшуки й арешти кримських татар в окупованому Російською Федерацією Криму. 

Відповідну заяву 7 вересня оприлюднив речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"ЄС засуджує обшуки в протиправно анексованому Росією Криму, що призвели до затримання п’яти лідерів кримських татар - Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова, Асана Ахметова, та ще близько 50 осіб 3 і 4 вересня. ЄС вважає ці затримання політично вмотивованими й незаконними згідно з нормами міжнародного права", - заявив Петер Стано.

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Речник додав, що ЄС не визнає застосування російського законодавства у Криму та в Севастополі та очікує, що усі затримані українські громадяни будуть негайно звільнені. 

Стано зауважив, що саме кримські татари зазнають переслідувань. 

"Євросоюз закликає РФ дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним правом та припинити порушувати права людини жителів Криму. Про це йдеться і в спільній декларації саміту Кримської платформи від 23 серпня. ЄС непохитний у своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів. ЄС не визнає і не визнає протиправну анексію Кримського півострова Росією", - наголосив Петер Стано.

Нагадаємо, протягом п'ятниці та суботи в окупованому Криму російські силовики затримали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар - Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова.

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