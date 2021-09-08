В Греции 10 центров вакцинации заподозрили в выдаче фальшивых ковид-сертификатов

В Греции Национальный орган прозрачности (NTA) проводит расследование в отношении десяти центров вакцинации по всей стране по подозрению в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Глава независимого органа Ангелос Бинис сообщил, что проверки продолжаются в десяти центрах вакцинации, где есть "предварительные признаки мошеннической схемы".

NTA изучает различные данные, например, в каких центрах вакцинации регистрируются очень поздно ночью или где фиксируются значительные колебания количества прививок.

Скандал с мошенническими документами о прививках разгорелся после того, как в Центре Паламы в центральной Греции были обнаружены поддельные сертификаты. Местный чиновник здравоохранения заявил в понедельник, что 44 случая из центра были переданы на рассмотрение прокурора.

Фальшивые документы были выданы административным сотрудником, которому удалось получить доступ к электронной платформе и зарегистрировать людей как привитых. Мошенничество вскрылось, когда на печатных сертификатах были замечены расхождения.

Как сообщалось, в Греции врачи и другие медицинские работники, признанные виновными в выдаче ложных сертификатов о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, могут быть оштрафованы на 5000 евро за каждый случай мошенничества.