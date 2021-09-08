Президент Євроради обговорив з Путіним ситуацію в Афганістані

Президент Європейської ради Шарль Мішель обговорив з президентом Росії Владіміром Путіним ситуацію в Афганістані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мішель написав в Twitter.

"Обговорив з президентом Росії останній розвиток подій в Афганістані і їхній вплив на регіон в цілому. ЄС і Росія зацікавлені в регіональній стабільності", - написав Мішель.

Discussed with President @KremlinRussia_E the recent developments in #Afghanistan and impact on broader region.



The EU and Russia share an interest in regional stability. pic.twitter.com/EnqvDZdylC — Charles Michel (@eucopresident) September 8, 2021

На сайті Кремля поки немає інформації про телефонну розмову.

Пізніше Мішель також написав, що провів телефонну розмову з президентом Ірану, з яким обговорив події в Афганістані та важливість якнайшвидшого відновлення переговорів щодо виконання "ядерної угоди".

"ЄС та Іран мають загальний інтерес до спільної роботи з регіональних і глобальних питань, в тому числі по Афганістану", - зазначив він.

Нагадаємо, після кризи в Афганістані минулого тижня міністри оборони ЄС обговорили пропозиції щодо сил швидкого реагування та можливості переходу до спеціальної військової співпраці між зацікавленими країнами-членами ЄС.