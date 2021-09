Президент Євроради обговорив з Путіним ситуацію в Афганістані

Президент Європейської ради Шарль Мішель обговорив з президентом Росії Владіміром Путіним ситуацію в Афганістані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мішель написав в Twitter.

"Обговорив з президентом Росії останній розвиток подій в Афганістані і їхній вплив на регіон в цілому. ЄС і Росія зацікавлені в регіональній стабільності", - написав Мішель.

Discussed with President @KremlinRussia_E the recent developments in #Afghanistan and impact on broader region.



The EU and Russia share an interest in regional stability. pic.twitter.com/EnqvDZdylC