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Президент Євроради обговорив з Путіним ситуацію в Афганістані

Середа, 8 вересня 2021, 13:56

Президент Європейської ради Шарль Мішель обговорив з президентом Росії Владіміром Путіним ситуацію в Афганістані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мішель написав в Twitter.

"Обговорив з президентом Росії останній розвиток подій в Афганістані і їхній вплив на регіон в цілому. ЄС і Росія зацікавлені в регіональній стабільності", - написав Мішель.

На сайті Кремля поки немає інформації про телефонну розмову.

Пізніше Мішель також написав, що провів телефонну розмову з президентом Ірану, з яким обговорив події в Афганістані та важливість якнайшвидшого відновлення переговорів щодо виконання "ядерної угоди".

"ЄС та Іран мають загальний інтерес до спільної роботи з регіональних і глобальних питань, в тому числі по Афганістану", - зазначив він.

Нагадаємо, після кризи в Афганістані минулого тижня міністри оборони ЄС обговорили пропозиції щодо сил швидкого реагування та можливості переходу до спеціальної військової співпраці між зацікавленими країнами-членами ЄС.

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Афганістан Путін
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