Президент Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане

Президент Европейского совета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мишель написал в Twitter.

"Обсудил с президентом России последнее развитие событий в Афганистане и их влияние на регион в целом. ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности", - написал Мишель.

Discussed with President @KremlinRussia_E the recent developments in #Afghanistan and impact on broader region.



The EU and Russia share an interest in regional stability. pic.twitter.com/EnqvDZdylC