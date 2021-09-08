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Президент Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане

Среда, 8 сентября 2021, 13:56

Президент Европейского совета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мишель написал в Twitter.

"Обсудил с президентом России последнее развитие событий в Афганистане и их влияние на регион в целом. ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности", - написал Мишель.

На сайте Кремля пока нет информации о телефонном разговоре.

Позже Мишель также написал, что провел телефонный разговор с президентом Ирана, с которым обсудил события в Афганистане и важность скорейшего возобновления переговоров по выполнению "ядерного соглашения".

"ЕС и Иран имеют общий интерес к совместной работе по региональным и глобальным вопросам, в том числе по Афганистану", - отметил он.

Напомним, после кризиса в Афганистане на прошлой неделе министры обороны ЕС обсудили предложения по силам быстрого реагирования и возможности перехода к специальному военному сотрудничеству между заинтересованными странами-членами ЕС.

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Афганистан Путин
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