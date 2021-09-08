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В Швейцарии COVID-сертификат сделали обязательным для посещения ресторанов

Среда, 8 сентября 2021, 15:57

Швейцарское правительство решило расширить использование COVID-сертификата для ресторанов, культурных мероприятий и проведения досуга в закрытых помещениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Новые правила вступят в силу со следующего понедельника. Власти заявили, что хотят предотвратить повышенную нагрузку на систему здравоохранения, особенно в отделениях интенсивной терапии, и закрытие магазинов и офисов.

"Ситуация в больницах остается напряженной, отделения интенсивной терапии очень загружены. В некоторых кантонах операции откладываются, а в некоторых случаях пациенты переводятся в другие больницы", - заявили в правительстве, отметив, что количество людей, которые не вакцинированы, все еще слишком высоко.

Правительство также рассматривает возможность введения проверок для путешественников, въезжающих в Швейцарию.

Чуть больше половины населения Швейцарии было полностью вакцинировано, что меньше среднего уровня по сравнению с другими европейскими странами.

Напомним, Австрия объявила об усилении ряда мер по борьбе с COVID-19, которые в первую очередь будут применяться к тем, кто не вакцинировался.

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