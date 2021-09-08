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У Туреччині затримали 6 підозрюваних у підробці довідок про вакцинацію

Середа, 8 вересня 2021, 16:43

У Стамбулі затримали шість осіб, у тому числі трьох медсестер, за підозрою у видачі фальшивих довідок про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Перед затриманням правоохоронці кілька місяців стежили за підозрюваними.

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Зазначається, що медсестри працювали у приватній клініці і допомогли отримати невакцинованим людям довідку про те, що вони нібито щеплені, що підтверджують виявлені слідчими листування у WhatsApp. Ще трьох людей вважають їхніми спільниками.

Їх звинувачують у підробці документів і шахрайстві з обтяжуючими обставинами. 

Медсестер заарештували, трьох інших відпустили під заставу. 

Відповідальність загрожує і людям, які звернулися по таку послугу.

Як повідомлялося раніше, у Греції проводять розслідування щодо 10 центрів вакцинації через підозру у видачі підроблених довідок про щеплення.

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Коронавірус Туреччина
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