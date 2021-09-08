У Туреччині затримали 6 підозрюваних у підробці довідок про вакцинацію

У Стамбулі затримали шість осіб, у тому числі трьох медсестер, за підозрою у видачі фальшивих довідок про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Перед затриманням правоохоронці кілька місяців стежили за підозрюваними.

Зазначається, що медсестри працювали у приватній клініці і допомогли отримати невакцинованим людям довідку про те, що вони нібито щеплені, що підтверджують виявлені слідчими листування у WhatsApp. Ще трьох людей вважають їхніми спільниками.

Їх звинувачують у підробці документів і шахрайстві з обтяжуючими обставинами.

Медсестер заарештували, трьох інших відпустили під заставу.

Відповідальність загрожує і людям, які звернулися по таку послугу.

Як повідомлялося раніше, у Греції проводять розслідування щодо 10 центрів вакцинації через підозру у видачі підроблених довідок про щеплення.