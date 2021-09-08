У Туреччині затримали 6 підозрюваних у підробці довідок про вакцинацію
У Стамбулі затримали шість осіб, у тому числі трьох медсестер, за підозрою у видачі фальшивих довідок про вакцинацію від коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.
Перед затриманням правоохоронці кілька місяців стежили за підозрюваними.
Зазначається, що медсестри працювали у приватній клініці і допомогли отримати невакцинованим людям довідку про те, що вони нібито щеплені, що підтверджують виявлені слідчими листування у WhatsApp. Ще трьох людей вважають їхніми спільниками.
Їх звинувачують у підробці документів і шахрайстві з обтяжуючими обставинами.
Медсестер заарештували, трьох інших відпустили під заставу.
Відповідальність загрожує і людям, які звернулися по таку послугу.
Як повідомлялося раніше, у Греції проводять розслідування щодо 10 центрів вакцинації через підозру у видачі підроблених довідок про щеплення.