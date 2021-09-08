В Турции задержали 6 подозреваемых в подделке справок о вакцинации

В Стамбуле задержали шесть человек, в том числе трех медсестер, по подозрению в выдаче фальшивых справок о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Перед задержанием правоохранители несколько месяцев следили за подозреваемыми.

Читайте также В Турции ввели обязательные ПЦР-тесты для невакцинированных при посещении концертов и театров

Отмечается, что медсестры работали в частной клинике и помогли получить невакцинированным людям справку о том, что они якобы привиты, это подтверждают выявленные следователями переписки в WhatsApp. Еще трех человек считают их сообщниками.

Их обвиняют в подделке документов и мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.

Медсестер арестовали, трех других отпустили под залог.

Ответственность грозит и людям, которые обратились за такой ​​услугой.

Как сообщалось ранее, в Греции проводят расследование в отношении 10 центров вакцинации по подозрению в выдаче поддельных справок о прививках.