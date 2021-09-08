В Турции задержали 6 подозреваемых в подделке справок о вакцинации
В Стамбуле задержали шесть человек, в том числе трех медсестер, по подозрению в выдаче фальшивых справок о вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.
Перед задержанием правоохранители несколько месяцев следили за подозреваемыми.
Отмечается, что медсестры работали в частной клинике и помогли получить невакцинированным людям справку о том, что они якобы привиты, это подтверждают выявленные следователями переписки в WhatsApp. Еще трех человек считают их сообщниками.
Их обвиняют в подделке документов и мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.
Медсестер арестовали, трех других отпустили под залог.
Ответственность грозит и людям, которые обратились за такой услугой.
Как сообщалось ранее, в Греции проводят расследование в отношении 10 центров вакцинации по подозрению в выдаче поддельных справок о прививках.