Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Турции задержали 6 подозреваемых в подделке справок о вакцинации

Среда, 8 сентября 2021, 16:43

В Стамбуле задержали шесть человек, в том числе трех медсестер, по подозрению в выдаче фальшивых справок о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Перед задержанием правоохранители несколько месяцев следили за подозреваемыми.

Читайте также
В Турции ввели обязательные ПЦР-тесты для невакцинированных при посещении концертов и театров

Отмечается, что медсестры работали в частной клинике и помогли получить невакцинированным людям справку о том, что они якобы привиты, это подтверждают выявленные следователями переписки в WhatsApp. Еще трех человек считают их сообщниками.

Их обвиняют в подделке документов и мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.

Медсестер арестовали, трех других отпустили под залог.

Ответственность грозит и людям, которые обратились за такой ​​услугой.

Как сообщалось ранее, в Греции проводят расследование в отношении 10 центров вакцинации по подозрению в выдаче поддельных справок о прививках.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Турция
powered by lun.ua

Статьи

Варшава под угрозой санкций: куда заведет конфликт Польши и ЕС

Польша и Еврокомиссия – в шаге от полноценного конфликта. Атаки Варшавы на судебную власть и права ЛГБТ вскоре могут вылиться в санкции.
8 сентября 2021 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко

Медицинская евроинтеграция: пойдет ли ЕС на открытие рынка для украинских лекарств

Сможет ли Украина повторить успех Израиля и заключить с ЕС "промышленный безвиз" для лекарственных средств? (укр.)
8 сентября 2021 — Борис Даневич, Американская торговая палата в Украине

Поворот влево: как в Германии сменился лидер предвыборной гонки и какие последствия это будет иметь

Эсдеки неожиданно вырвались на первое место накануне выборов в Бундестаг. Что стало секретом их успеха и с кем они могут создать коалицию? (укр.)
7 сентября 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды