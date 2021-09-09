Суд щодо терактів у Парижі: головний підозрюваний назвався солдатом ІДІЛ

Головний підозрюваний у терактах в Парижі 2015 року, в результаті яких загинули 130 людей, зухвало назвав себе солдатом "Ісламської держави" і накричав на суддю в перший день судового процесу над ним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вважається, що 31-річний Салах Абдеслам - єдиний уцілілий учасник групи, яка здійснила напади зі зброєю та бомбами на шість ресторанів і барів, концертний зал "Батаклан" та стадіон 13 листопада 2015 року.

Він з'явився в суді в чорному і в чорній масці. Відповідаючи на запитання про свою професію, франко-марокканець зняв маску і сказав паризькому суду: "Я кинув роботу, щоб стати солдатом "Ісламської держави".

В той час, як інші підсудні, яких звинувачують у наданні зброї, автомобілів або допомозі в плануванні нападів, просто відповідали на звичайні запитання щодо свого імені та професії і в інших випадках мовчали, Абдеслам явно прагнув використати початок судового процесу як платформу.

На прохання верховного судді назвати своє ім'я, Абдеслам використав ісламську присягу шахаду, сказавши: "Я хочу засвідчити, що немає іншого бога, окрім Аллаха, і що Магомет є його пророком".

Пізніше він дві хвилини кричав на верховного суддю, кажучи, що з підсудними поводилися "як з собаками".

Віктор Еду, адвокат восьми осіб, що вижили в "Батаклані", сказав, що заява Абдеслама про те, що він солдат "Ісламської держави", була "дуже жорстокою".

"Деякі з моїх клієнтів почуваються не дуже добре, почувши заяву, яку сприйняли як нову, пряму загрозу", - сказав він.

Інші говорили, що намагаються не надавати великого значення коментарям Абдеслама.

У середу в Парижі за посилених заходів безпеки розпочався судовий процес безпрецедентного масштабу над 20 чоловіками, підозрюваними у причетності до теракту джихадистів у французькій столиці 13 листопада 2015 року, найсмертоноснішого нападу в мирний час у Франції.

Очікується, що суд триватиме дев’ять місяців.