Суд по терактам в Париже: главный подозреваемый назвал себя солдатом ИГИЛ

Главный подозреваемый в терактах в Париже 2015 года, в результате которых погибли 130 человек, назвал себя солдатом "Исламского государства" и накричал на судью в первый день судебного процесса над ним.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Считается, что 31-летний Салах Абдеслам - единственный уцелевший участник группы, совершившей нападения с оружием и бомбами на шесть ресторанов и баров, концертный зал "Батаклан" и стадион 13 ноября 2015 года.

Он появился в суде в черном и в черной маске. Отвечая на вопрос о своей профессии, франко-марокканец снял маску и сказал парижскому суду: "Я бросил работу, чтобы стать солдатом "Исламского государства".

В то время как другие подсудимые, которых обвиняют в предоставлении оружия, автомобилей или помощи в планировании нападений, просто отвечали на обычные вопросы относительно своего имени и профессии и в других случаях молчали, Абдеслам явно стремился использовать начало судебного процесса как платформу.

В ответ на просьбу верховного судьи назвать свое имя Абдеслам использовал исламскую присягу шахаду, сказав: "Я хочу засвидетельствовать, что нет другого бога, кроме Аллаха, и что Мухаммед является его пророком".

Позже он две минуты кричал на верховного судью, говоря, что с подсудимыми вели себя "как с собаками".

Виктор Эду, адвокат восьми выживших в "Батаклане", сказал, что заявление Абдеслама о том, что он солдат "Исламского государства", было "очень жестоким".

"Некоторые из моих клиентов чувствуют себя не очень хорошо, услышав заявление, которое восприняли как новую, прямую угрозу", - сказал он.

Другие говорили, что стараются не придавать большого значения комментариям Абдеслама.

В среду в Париже при усиленных мерах безопасности начался судебный процесс беспрецедентного масштаба над 20 мужчинами, подозреваемыми в причастности к теракту джихадистов во французской столице 13 ноября 2015 года, самого смертоносного нападения в мирное время во Франции.

Ожидается, что суд продлится девять месяцев.