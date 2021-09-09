Чи зможе українська митниця досягти рівня європейської

Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС Україна розпочала впровадження змін щодо встановлення взаємно зрозумілих митних правил і процедур. Процесу активно сприяє Євросоюз через програму EU4PFM.

В чому полягають зміни читайте в цікавій колонці міжнародного експерту з митних питань Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) Вітяніса Алішаускаса Баланс між бізнесом та державою: як працює митниця у ЄС і що має впровадити Україна.

Як пише Алішаускас, головний принцип роботи митниць у країнах ЄС: держава має отримувати справедливі податки, а бізнес – менше платити.

Там бізнес має змогу більшість операцій здійснювати онлайн – у режимі самообслуговування, а митники працюють у своїй системі, переважна більшість процесів у якій автоматизовані.

За словами експерта, митники в Євросоюзі перевіряють не кожний вантаж. Рішення щодо того, чи потрібно ретельно перевірити вантаж, допомагає прийняти автоматизована система управління ризиками.

Якщо ризики невисокі, вантажівку можуть пропустити без догляду.

Особливий підхід у митниці – до чесного бізнесу. Ті, хто мають спрощення, перетинають кордон набагато швидше.

Для експорту та імпорту застосовується Програма авторизованого економічного оператора (вона діє майже у 100 країнах світу, і з серпня 2020 року запроваджена і в Україні.). При транзиті країни, які є учасницями Конвенції про процедуру спільного транзиту, застосовують спрощення в системі NCTS.

Таких країн зараз 35, і Україна має всі шанси стати наступною уже у 2022 році. Обидві дають низку спрощень і переваг під час митного оформлення і значною мірою повторюються – але для різних митних режимів.

Тому найбільшу вигоду отримують ті, хто мають увесь "пакет" спрощень – для транзиту, експорту та імпорту, тобто за програмою АЕО та в системі NCTS.

Про сучасні митні системи, які розробляють в Україні, та про те, від чого залежить успішність митної реформи в країні читайте в колонці Вітяніса Алішаускаса Баланс між бізнесом та державою: як працює митниця у ЄС і що має впровадити Україна.