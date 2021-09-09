Сможет ли украинская таможня достичь уровня европейской

После подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Украина начала внедрение изменений по установлению взаимно понятных таможенных правил и процедур. Процессу активно способствует Евросоюз через программу EU4PFM.

В чем заключаются изменения читайте в интересной колонке международного эксперта по таможенным вопросам Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM) Витяниса Алишаускаса Баланс между бизнесом и государством как работает таможня в ЕС и имеет внедрить Украины.

Как пишет Алишаускас, главный принцип работы таможен в странах ЕС: государство должно получать справедливые налоги, а бизнес - меньше платить.

Там бизнес имеет возможность большинство операций осуществлять онлайн - в режиме самообслуживания, а таможенники работают в своей системе, подавляющее большинство процессов в которой автоматизированы.

По словам эксперта, таможенники в Евросоюзе проверяют на каждый груз. Решение относительно того, нужно тщательно проверить груз, помогает принять автоматизированная система управления рисками.

Если риски невысокие, грузовик могут пропустить без присмотра.

Особый подход в таможне - до честного бизнеса. Те, кто имеют упрощения, пересекающих границу гораздо быстрее.

Для экспорта и импорта применяется Программа авторизованного экономического оператора (она действует почти в 100 странах мира, и с августа 2020 введена и в Украине.). При транзите страны, которые являются участниками Конвенции о процедуре общего транзита, применяют упрощения в системе NCTS.

Таких стран сейчас 35, и Украина имеет все шансы стать следующей уже в 2022 году. Обе дают ряд упрощений и преимуществ при таможенном оформлении и в значительной мере повторяются - но для разных таможенных режимов.

Поэтому наибольшую выгоду получают те, кто имеют все "пакет" упрощений - для транзита, экспорта и импорта, то есть по программе АЭО и в системе NCTS.

О современных таможенные системы, разрабатывают в Украине, и о том, от чего зависит успешность таможенной реформы в стране читайте в колонке Витянис Алишаускаса Баланс между бизнесом и государством как работает таможня в ЕС и имеет внедрить Украины.