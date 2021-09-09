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Укр / Рус

Турецкая полиция признала самоубийством смерть украинки на вилле: сымитировала сцену из фильма

Четверг, 9 сентября 2021, 13:37

Полиция Турции заявила о завершении расследования смерти гражданки Украины, которая была найдена у себя дома со связанными руками и полиэтиленовым пакетом на голове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Türk.

Согласно выводам, 25-летняя Кристина Новицкая совершила самоубийство, имитировал сцену из фильма "Жизнь Дэвида Гейла" с Кевином Спейси в главной роли. По результатам расследования также указывается, что невозможно определить, мог ли кто-то побудить или довести женщину до самоубийства.

 

В постановлении прокуратуры указывается, что Новицкая надела пакет на голову и сковала руки сзади наручниками. Смерть наступила в результате удушья.

Также отмечается, что дверь дома была заперта изнутри, а в замке был ключ, окна были закрыты железными решетками, отпечатки пальцев или образцы ДНК третьего лица не обнаружены. Также отмечалось, что нет никаких доказательств того, что Новицкая была убита другим человеком.

Тело Новицкой 3 января нашли на съемной вилле в районе турецкого Бодрума. Сообщалось, что она сидела в кресле в наручниках с полиэтиленовым пакетом на голове.

Турецкая полиция тогда заявила, что рассматривает и вариант самоубийства, потому что все замки виллы были закрыты изнутри, на окнах были железные решетки, а в доме не было беспорядка.

Турецкие СМИ писали, украинка приехала в Турцию из Киева три года назад и работала моделью и танцовщицей. Она преподавала танцы, но последние 10 месяцев практически была без работы из-за пандемии.

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Турция инциденты
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