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З Кабула готують евакуацію перших 200 іноземців відтоді, як аеропорт контролює "Талібан"

Четвер, 9 вересня 2021, 15:09

З Кабула готують евакуацію близько 200 громадян США та інших країн вперше відтоді, як аеропорт афганської столиці контролюється "Талібаном".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Ці люди мають вилетіти чартерним рейсом 9 вересня. За інформацією агентства AFP, літак вирушить до Катару. 

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США та Британія після виходу західних союзників з аеропорту вели перемовини з угрупуванням про те, щоб люди, які не встигли евакуюватись в рамках операції, все ж змогли покинути країну. 

За останньою інформацією МЗС України, евакуації з Афганістану чекають 159 українців і вони не належать до груп ризику. 

7 вересня "Талібан" оголосив про створення уряду. Серед його членів є колишні в’язні військової тюрми США у Гуантанамо, а МВС очолив Джалалуддін Хаккані, якого розшукує американське ФБР.

Спершу таліби заявляли про намір сформувати інклюзивний уряд, але в оголошеному складі представлене лише вище лідерство угрупування та жодної жінки.

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Афганістан
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