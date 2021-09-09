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Из Кабула готовят эвакуацию первых 200 иностранцев с тех пор, как аэропорт контролирует "Талибан"

Четверг, 9 сентября 2021, 15:09

Из Кабула готовят эвакуацию около 200 граждан США и других стран впервые с тех пор, как аэропорт афганской столицы контролируется "Талибаном".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Эти люди должны вылететь чартерным рейсом 9 сентября. По информации агентства AFP, самолет отправится в Катар.

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США и Великобритания после ухода западных союзников из аэропорта вели переговоры с группировкой о том, чтобы люди, которые не успели эвакуироваться в рамках операции, все же смогли покинуть страну.

По последней информации МИД Украины, эвакуации из Афганистана ждут 159 украинцев, они не относятся к группам риска.

7 сентября "Талибан" объявил о создании правительства. Среди его членов есть бывшие узники военной тюрьмы США в Гуантанамо, а МВД возглавил Джалалуддин Хаккани, которого разыскивает американское ФБР.

Сначала талибы заявляли о намерении сформировать инклюзивное правительство, но в объявленном составе представлено только выше лидерство группировки и нет ни одной женщины.

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Афганистан
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