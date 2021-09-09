З Кабула вилетів перший рейс, відколи аеропорт перейшов під контроль "Талібану"

З Кабула вилетів перший авіарейс з близько 200 іноземними громадянами, відколи військові США припинили евакуації і залишили аеропорт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Рейс Qatar Airways, про підготовку якого повідомляли раніше, вилетів до Катару і має приземлитися у Досі.

Достеменно невідомо, громадяни яких країн є на борту і скільки. Анонімний посадовець США раніше повідомляв, що це близько 200 іноземців, серед яких є також громадяни США.

Декілька людей, які чекали на посадку, сказали репортеру Al Jazeera, що є громадянами Канади.

Днем раніше держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив "Талібан" у тому, що бойовики не дають вилетіти чартерним рейсам з міста Мазарі-Шариф на півночі країни.

Як розповіли репортерам анонімні джерела, рейс 9 вересня став можливим після наполегливих перемовин з "Талібаном" спецпредставника США Залмая Халілзада.

В аеропорту Кабула останні 10 днів працює технічна команда з Катару, що допомагає відновити його нормальну роботу. На пресконференції представник інженерної команди казав, що цю роботу виконали "на 90%" і в цілому все обладнання працює, хоча деякі технічні проблеми вирішити не вдається.

За останньою інформацією МЗС України, евакуації з Афганістану чекають 159 українців, вони не належать до груп ризику.