Из Кабула вылетел первый рейс с тех пор аэропорт перешел под контроль "Талибана"

Из Кабула вылетел первый авиарейс с 200 иностранными гражданами, с тех пор как военные США прекратили эвакуации и оставили аэропорт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Рейс Qatar Airways, о подготовке которого сообщалось ранее, вылетел в Катар и должен приземлиться в Дохе.

Неизвестно, граждане каких стран находятся на борту и сколько их. Анонимный чиновник США ранее сообщал, что это около 200 иностранцев, среди которых также граждане США.

Несколько человек, которые ждали посадку, сказали репортеру Al Jazeera, что являются гражданами Канады.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил "Талибан" в том, что боевики не дают вылететь чартерным рейсам из города Мазари-Шариф на севере страны.

Как рассказали репортерам анонимные источники, рейс 9 сентября стал возможным после упорных переговоров с "Талибаном" спецпредставителя США Залмая Халилзаде.

В аэропорту Кабула последние 10 дней работает техническая команда из Катара, помогает восстановить его нормальную работу. На пресс-конференции представитель инженерной команды сказал, что эту работу выполнили "на 90%" и в целом все оборудование работает, хотя некоторые технические проблемы решить не удается.

По последней информации МИД Украины, эвакуации из Афганистана ждут 159 украинцев, они не относятся к группам риска.