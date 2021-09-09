Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Из Кабула вылетел первый рейс с тех пор аэропорт перешел под контроль "Талибана"

Четверг, 9 сентября 2021, 17:05

Из Кабула вылетел первый авиарейс с 200 иностранными гражданами, с тех пор как военные США прекратили эвакуации и оставили аэропорт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Рейс Qatar Airways, о подготовке которого сообщалось ранее, вылетел в Катар и должен приземлиться в Дохе.

Неизвестно, граждане каких стран находятся на борту и сколько их. Анонимный чиновник США ранее сообщал, что это около 200 иностранцев, среди которых также граждане США.

Несколько человек, которые ждали посадку, сказали репортеру Al Jazeera, что являются гражданами Канады.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил "Талибан" в том, что боевики не дают вылететь чартерным рейсам из города Мазари-Шариф на севере страны.

Как рассказали репортерам анонимные источники, рейс 9 сентября стал возможным после упорных переговоров с "Талибаном" спецпредставителя США Залмая Халилзаде.

В аэропорту Кабула последние 10 дней работает техническая команда из Катара, помогает восстановить его нормальную работу. На пресс-конференции представитель инженерной команды сказал, что эту работу выполнили "на 90%" и в целом все оборудование работает, хотя некоторые технические проблемы решить не удается.

По последней информации МИД Украины, эвакуации из Афганистана ждут 159 украинцев, они не относятся к группам риска.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Афганистан
powered by lun.ua

Статьи

Мигранты, российская угроза и путь в ЕС без "морковок": что объединяет Украину и Латвию

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс: На сегодня Украина не сильно отличается от стран, которые являются официальными кандидатами на членство в ЕС.
9 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Баланс между бизнесом и государством: как работает таможня в ЕС и что нужно внедрить Украине

Таможня должна не мешать международной торговле, говорят в ЕС. Это правда, но она также должна защищать интересы государства. Как это совместить? (укр.)
9 сентября 2021 — Витянис Алишаускас, EU4PFM

Варшава под угрозой санкций: куда заведет конфликт Польши и ЕС

Польша и Еврокомиссия – в шаге от полноценного конфликта. Атаки Варшавы на судебную власть и права ЛГБТ вскоре могут вылиться в санкции.
8 сентября 2021 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко