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Таліби зайшли у покинуте посольство Норвегії: знайшли лижі, колекцію вин, дитячі фільми й книги

Четвер, 9 вересня 2021, 19:50

Представники "Талібану" знайшли у покинутому посольстві Норвегії лижі, колекцію вин, а також диски з фільмами, музикою та книжки. 

Про це йдеться у публікації норвезького Aftenposten, пише "Європейська правда".

Співробітники посольств Данії та Норвегії евакуювалися за день до того, як "Талібан" увійшов до Кабула, але через обставини, в яких відбувалась евакуація, змушені були покинути чимало речей.

 

Видання публікує фотографії, як таліби ламають CD-диск з різдвяними піснями та з мультиком "Курт стає злим", а також досліджують знайдену пару лиж.

 
Фото: Afshin Ismaeli

Зазначається, що зі стін познімали картини, з підвалу дістали колекцію вин посла і напевно знищать її. 

Нині співробітники посольства перебувають в Осло. В МЗС виданню розповіли, що всі важливі документи й обладнання були знищені задовго до евакуації. У Норвегію забрали також портрет короля Гаральда.

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Афганістан Норвегія
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