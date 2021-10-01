ЄС відклав торговельні переговори з Австралією на тлі скандалу з субмаринами

Міністр з питань торгівлі Австралії Ден Техан заявив у п'ятницю, що переговори з Європейським Союзом щодо торговельної угоди відкладені на тлі рішення Канберри про скасування угоди з Францією на 40 млрд доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Техан у п'ятницю відмовився коментувати роль угоди щодо підводних човнів у затягуванні переговорів, але підтвердив, що 12-й раунд переговорів, запланований на 12 жовтня, був перенесений на місяць.

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"Я зустрінусь зі своїм колегою з ЄС Валдісом Домбровскісом наступного тижня, щоб обговорити 12-й раунд переговорів, який тепер відбудеться у листопаді, а не у жовтні", - сказав Техан у коментарі агентству.

Австралія минулого місяця скасувала угоду з Францією про створення флоту підводних човнів і замість цього побудує щонайменше вісім атомних підводних човнів з американськими та британськими технологіями.

Скасування розлютило Францію, яка звинуватила Австралію та США у нанесенні ударів ножем у спину.

На знак солідарності з Францією голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поставила під сумнів можливість укладення торговельної угоди з Австралією.

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