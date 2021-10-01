ЕС отложил торговые переговоры с Австралией на фоне скандала с субмаринами

Министр по вопросам торговли Австралии Дэн Тэхан заявил в пятницу, что переговоры с Европейским Союзом по торговому соглашению отложенные на фоне решения Канберры об отмене соглашения с Францией на 40 млрд долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Тэхан в пятницу отказался комментировать роль соглашения по подводных лодках в затягивании переговоров, но подтвердил, что 12-й раунд переговоров, запланированный на 12 октября, был перенесен на месяц.

"Я встречусь со своим коллегой из ЕС Валдисом Домбровскисом на следующей неделе, чтобы обсудить 12-й раунд переговоров, который теперь состоится в ноябре, а не в октябре", - сказал Тэхан в комментарии агентству.

Австралия в прошлом месяце отменила соглашение с Францией о создании флота подводных лодок и вместо этого построит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок с американскими и британскими технологиями.

Отмена разозлила Францию, которая обвинила Австралию и США в нанесении ударов ножом в спину.

В знак солидарности с Францией председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен поставила под сомнение возможность заключения торгового соглашения с Австралией.

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