Что стоит за газовым контрактом Венгрии и "Газпрома"?

На днях неожиданно для многих между Киевом и Будапештом разгорелся новый, на этот раз газовый спор.

Что же стало причиной нового обострения в отношениях двух соседних стран, которые непрерывно ссорятся последние четыре года? И есть ли возможность для взаимопонимания? О деталях спора читайте в замечательной статье директора Института центральноевропейской стратегии Дмитрия Тужанского и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко "Газовая война" с Венгрией: зачем Орбан согласился на роль гибридного оружия РФ.

На этой неделе, 27 сентября, в Будапеште заместитель генерального директора "Газпром экспорта" Дмитрий Аверкин и главный исполнительный директор венгерской энергокомпании MVM Group Дьердь Ковор подписали новый газовый контракт сроком на 15 лет.

Согласно ему, Венгрия будет получать из России 4,5 млрд кубометров газа в год, что составляет примерно половину от общей потребности страны.

По новому соглашению голубое топливо пойдет в Венгрию в обход Украины - преиущественно по продолжению "Турецкого потока".

Этот контракт с новой логистикой в ​​обход Украины венгерская и российская стороны готовили еще с прошлого года, но подписали за два дня до того, как в Будапеште должно было пройти пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества под руководством глав МИД Петера Сийярто и Дмитрия Кулебы.

Такое совпадение во времени автоматически обрекло запланированную встречу венгерского и украинского министров на деструктив. Киев объявил о демарше и перенес (по сути, отменил) заседание комиссии.

Из-за нового контракта Венгрия потеряет средства от транзита российского газа через Украины, который ранее поставлялся в другие страны Балканского региона или возвращался реверсом в Украину.

Так зачем Будапешт согласился?

Нет никаких сомнений, Кремль предложил Виктору Орбану такую ​​цену, от которой тот просто не смог отказаться, даже в условиях сложной логистики и потерь Венгрии от блокировки транзита по старому маршруту.

В такой ситуации накануне решающих парламентских выборов, которые пройдут весной 2022 года (то есть в конце нынешнего отопительного сезона), венгерские власти смогут даже уменьшить коммунальные тарифы, что должно положительно повлиять на рейтинги правящей партии.

Также у Виктора Орбана не смогли отказать "Газпрому", потому что, видимо, все же надеются получить от Москвы около 10 млрд евро на модернизацию АЭС "Пакш", что было анонсировано уже более пяти лет назад - а особого прогресса нет до сих пор.

Есть ли у Киева шанс хоть как-то заблокировать или отменить уже заключенный венгерско-российский газовый контракт и удастся ли Украине, в случае доказательства факта нарушения Соглашения об ассоциации, заставить Венгрию пойти на пересмотр соглашения с РФ, читайте в статье Дмитрия Тужанский и Юрия Панченко "Газовая война" с Венгрией: зачем Орбан согласился на роль гибридного оружия РФ.