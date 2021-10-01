Комуністичній партії Австрії довелось виправдовуватись за похвалу режиму Лукашенка

Комуністична партія Австрії опинилася під значним тиском після того, як один з її депутатів виступив на білоруському державному телебаченні, вихваляючи режим Лукашенка.

Про це йдеться в публікації Euractiv, пише "Європейська правда".

У цей час Комуністична партія Австрії веде переговори про створення коаліції в Граці після несподіваної перемоги на муніципальних виборах, тому цей інцидент привернув значну увагу громадськості.

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Вернер Мургг, один з двох депутатів-комуністів у земельному парламенті Штирії, похвалив режим Лукашенка за "стабільність і порядок" на білоруському телебаченні під час візиту в країну в серпні.

Він заявив, що Захід веде "гібридну війну проти Білорусі", і сказав, що "приємно здивований" тим, наскільки відкритим було суспільство, коли він проводив там відпустку.

Хоча пізніше депутат в офіційній заяві спробував дистанціюватися від режиму в Білорусі, репутаційних збитків вже було завдано, тож партійцям довелося виправдовуватися.

Глава комуністичної партії Клаудія Клімт-Вайтгалер заявила, що члени партії можуть проводити свою відпустку де завгодно.

Вона підкреслила, що Комуністична партія не підтримує режим в Білорусі, і вони не підтримують ніяких відносин з країною.

Комуністична партія Австрії отримала майже 30% голосів на місцевих виборах і має всі можливості для призначення нового мера Грацу.