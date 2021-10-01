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Коммунистической партии Австрии пришлось оправдываться за похвалу режима Лукашенко

Пятница, 1 октября 2021, 13:31

Коммунистическая партия Австрии оказалась под значительным давлением после того, как один из ее депутатов выступил на белорусском государственном телевидении, восхваляя режим Лукашенко.

Об этом говорится в публикации Euractiv, пишет "Европейская правда".

В это время Коммунистическая партия Австрии ведет переговоры о создании коалиции в Граце после неожиданной победы на муниципальных выборах, поэтому этот инцидент привлек большое внимание общественности.

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Вернер Мургг, один из двух депутатов-коммунистов в земельном парламенте Штирии, похвалил режим Лукашенко за "стабильность и порядок" на белорусском телевидении во время визита в страну в августе.

Он заявил, что Запад ведет "гибридную войну против Беларуси", и сказал, что "приятно удивлен" тем, насколько открытым было общество, когда он проводил там отпуск.

Хотя позже депутат в официальном заявлении попытался дистанцироваться от режима в Беларуси, репутационный ущерб уже был нанесен, и партийцам пришлось оправдываться.

Глава коммунистической партии Клаудия Климт-Вайтгалер заявила, что члены партии могут проводить свой отпуск где угодно.

Она подчеркнула, что Коммунистическая партия не поддерживает режим в Беларуси, и они не поддерживают никаких отношений со страной.

Коммунистическая партия Австрии получила почти 30% голосов на местных выборах и имеет все возможности для назначения нового мэра Граца.

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