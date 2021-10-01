Коммунистической партии Австрии пришлось оправдываться за похвалу режима Лукашенко

Коммунистическая партия Австрии оказалась под значительным давлением после того, как один из ее депутатов выступил на белорусском государственном телевидении, восхваляя режим Лукашенко.

Об этом говорится в публикации Euractiv, пишет "Европейская правда".

В это время Коммунистическая партия Австрии ведет переговоры о создании коалиции в Граце после неожиданной победы на муниципальных выборах, поэтому этот инцидент привлек большое внимание общественности.

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Вернер Мургг, один из двух депутатов-коммунистов в земельном парламенте Штирии, похвалил режим Лукашенко за "стабильность и порядок" на белорусском телевидении во время визита в страну в августе.

Он заявил, что Запад ведет "гибридную войну против Беларуси", и сказал, что "приятно удивлен" тем, насколько открытым было общество, когда он проводил там отпуск.

Хотя позже депутат в официальном заявлении попытался дистанцироваться от режима в Беларуси, репутационный ущерб уже был нанесен, и партийцам пришлось оправдываться.

Глава коммунистической партии Клаудия Климт-Вайтгалер заявила, что члены партии могут проводить свой отпуск где угодно.

Она подчеркнула, что Коммунистическая партия не поддерживает режим в Беларуси, и они не поддерживают никаких отношений со страной.

Коммунистическая партия Австрии получила почти 30% голосов на местных выборах и имеет все возможности для назначения нового мэра Граца.