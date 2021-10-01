Литва вернула домой 176 мигрантов из нелегально прибывших через границу Беларуси

Уже 176 мигрантов из нелегально прибывших в Литву через границу Беларуси депортированы или добровольно вернулись в свои страны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

В сообщении не уточняется, сколько из этих людей воспользовались процедурой добровольного возвращения, которая предусматривает предоставление билетов и разовую помощь в размере 300 евро.

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На прошлой неделе в Литву приезжала делегация из Ирака. В последующие дни иракские дипломаты помогли решить все официальные процедуры для возвращения еще 63 граждан. Отмечается, что они планируют посетить все центры проживания мигрантов и обсудить возможности репатриации граждан Ирака, незаконно прибывших в Литву.

"Мы как можно теснее сотрудничаем с Ираком, чтобы возвращать их граждан домой. Мы понимаем, что люди, которые решили нелегально пересечь границу ЕС, обмануты белорусским режимом, но хотим остановить такие действия. Нелегальное пересечение границы не будет толерироваться, а те, кому действительно угрожает опасность, может легально просить об убежище", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

В настоящее время рассмотрели 690 просьб о получении убежища, ни одну из них не удовлетворили. Всего зарегистрировали 2084 таких заявок. Каждый случай рассматривают отдельно.

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Как сообщалось ранее, в МВД Литвы готовят усиление охраны центров для нелегальных мигрантов, прибывших в страну с территории Беларуси, из-за учащения попыток побега.

Напомним, Литва, Латвия и Польша с лета страдают от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки через границу Беларуси. Они считают это гибридной агрессией режима Лукашенко и местью за реакцию собственную и ЕС на репрессии в Беларуси.

Польша и Литва начали строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью. Литва считает, что режим Лукашенко ищет и открывает новые пути нелегальной миграции в ЕС.