У Мілані проходить багатотисячний марш кліматичних активістів

Тисячі екоактивістів вийшли на вулиці Мілана на кліматичний марш "П’ятниці задля майбутнього", до учасників приєдналася також ініціаторка акцій, шведська активістка Грета Тунберг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Організатори акції кажуть, що кількість учасників складає десятки тисяч. У поліції наводять оцінку 7 тисяч.

Як свідчать фото з події, це здебільшого молодь або підлітки.

Грета та угандійська активістка Ванесса Накате у своїх промовах наголосили, що молодь втомилась від "порожньої балаканини" політиків щодо кроків для протидії кліматичних змін, а кліматичні активісти будуть мати реальний вплив, якщо постійно будуть нагадувати про проблему.

Нагадаємо, минулого тижня масштабний кліматичний марш за участю Грети відбувся у Берліні - за два дні до федеральних виборів.

Для участі у демонстрації зареєструвалися 20 тисяч учасників. Офіційних даних від поліції про кількість учасників не було, але журналісти говорили про декілька тисяч осіб.

За даними руху "П’ятниці заради майбутнього", по всій Німеччині було оголошено понад 450 акцій, включаючи великі мітинги в Гамбурзі, Мюнхені, Кельні і Фрайбурзі.