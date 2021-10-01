В Милане проходит многотысячный марш климатических активистов

Тысячи экоактивистов вышли на улицы Милана на климатический марш "Пятницы для будущего", к участникам присоединилась также инициатор акций, шведская активистка Грета Тунберг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Организаторы акции говорят, что количество участников составляет десятки тысяч. В полиции приводят оценку 7 тысяч.

Как свидетельствуют фото с события, это в основном молодежь или подростки.

Грета и угандийская активистка Ванесса Накате в своих речах отметили, что молодежь устала от "пустой болтовни" политиков по поводу шагов для противодействия климатическим изменениям, а климатические активисты будут иметь реальное влияние, если постоянно будут напоминать о проблеме.

Напомним, на прошлой неделе масштабный климатический марш с участием Греты состоялся в Берлине - за два дня до федеральных выборов.

Для участия в демонстрации зарегистрировались 20 000 участников. Официальных данных от полиции о количестве участников не было, но журналисты говорили о нескольких тысячах человек.

По данным движения "Пятницы ради будущего", по всей Германии было объявлено более 450 акций, включая крупные митинги в Гамбурге, Мюнхене, Кельне и Фрайбурге.