В Милане проходит многотысячный марш климатических активистов
Тысячи экоактивистов вышли на улицы Милана на климатический марш "Пятницы для будущего", к участникам присоединилась также инициатор акций, шведская активистка Грета Тунберг.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.
Организаторы акции говорят, что количество участников составляет десятки тысяч. В полиции приводят оценку 7 тысяч.
Как свидетельствуют фото с события, это в основном молодежь или подростки.
Siamo tantissimiii #ClimateStrike #UprootTheSystem #PreCOP26 pic.twitter.com/wi4N7UYkJi— Fridays For Future Italia (@fffitalia) October 1, 2021
Грета и угандийская активистка Ванесса Накате в своих речах отметили, что молодежь устала от "пустой болтовни" политиков по поводу шагов для противодействия климатическим изменениям, а климатические активисты будут иметь реальное влияние, если постоянно будут напоминать о проблеме.
Напомним, на прошлой неделе масштабный климатический марш с участием Греты состоялся в Берлине - за два дня до федеральных выборов.
Для участия в демонстрации зарегистрировались 20 000 участников. Официальных данных от полиции о количестве участников не было, но журналисты говорили о нескольких тысячах человек.
По данным движения "Пятницы ради будущего", по всей Германии было объявлено более 450 акций, включая крупные митинги в Гамбурге, Мюнхене, Кельне и Фрайбурге.