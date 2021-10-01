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До МЗС Чехії викликають посла Британії через образи чеських дітей

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 19:03

Глава МЗС Чехії Якуб Кульганек заявив, що в понеділок викличе посла Британії через образи на адресу чеських дітей після футбольного матчу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"Досить! Навмисно поширювати огидні образи чеських дітей у засобах масової інформації та в Інтернеті – це не про футбол та взагалі не в добрі стосунки між двома країнами. Я викличу британського посла в понеділок і вирішу з ним це питання" - написав Кульганек у Twitter.

Перед цим викликати британського посла закликав глава МВС Ян Гамачек.

Скандал спалахнув після матчу між британською та чеською футбольними командами у четвер.

На стадіон не допустили повнолітніх вболівальників через їх расистську поведінку на попередніх матчах. Однак гру могли подивитися неповнолітні у віці від 6 до 14 років у супроводі дорослих.

Діти під час матчу поводилися дуже емоційно, через що щодо них з’явилися негативні коментарі в британській пресі.

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Чехія
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