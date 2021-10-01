В МИД Чехии вызывают посла Великобритании из-за оскорблений чешских детей

Глава МИД Чехии Якуб Кульганек заявил, что в понедельник вызовет посла Британии из-за оскорблений в адрес чешских детей после футбольного матча.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"Хватит! Намеренно распространять отвратительные оскорбления чешских детей в средствах массовой информации и в Интернете - это не о футболе и вообще не в хороших отношениях между двумя странами. Я вызову британского посла в понедельник и решу с ним этот вопрос "- написал Кульганек в Twitter.

Перед этим вызвать британского посла призвал глава МВД Ян Гамачек.

Скандал вспыхнул после матча между британской и чешской футбольными командами в четверг.

На стадион не допустили совершеннолетних болельщиков из-за их расистского поведения на предыдущих матчах. Однако игру могли посмотреть несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет в сопровождении взрослых.

Дети во время матча вели себя очень эмоционально, из-за чего появились негативные комментарии по их адресу в британской прессе.