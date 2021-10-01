Греція обурилася реакцією Туреччини на її угоду з Францією

Глава МЗС Греції Нікос Дендіас заявив, що зауваження Туреччини про те, що греко-французька оборонна угода може завдати шкоди альянсу НАТО, "абсолютно неприйнятні".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Якщо Туреччину турбують ці домовленості, це може означати лише те, що вона вважає себе потенційним агресором", - сказав Дендіас.

"Наша угода з Францією - це суто оборонна угода. Її не спрямовано ні проти кого ", - наголосив міністр.

"Я підписав подібну угоду з Об’єднаними Арабськими Еміратами близько року тому. У контексті інших оборонних пріоритетів цих угод я хотів би сказати, що твердження Туреччини абсолютно неприйнятні ", - додав він.

Раніше у п’ятницю речник МЗС Туреччини Танджу Білгіч описав пакт між Францією та Грецією як двосторонній військовий союз, сформований проти колеги-учасниці НАТО Туреччини "таким чином, що завдає шкоди альянсу НАТО".

Цього тижня Франція та Греція оголосили угоду про оборону та безпеку на суму близько 3 мільярдів євро, яка включає закупівлю Грецією трьох французьких військових кораблів.