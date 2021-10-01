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Укр / Рус

Греция возмутилась реакцией Турции на ее соглашение с Францией

Пятница, 1 октября 2021, 20:52

Глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что замечания Турции о том, что греко-французское оборонное соглашение может нанести ущерб альянсу НАТО, "абсолютно неприемлемы".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Если Турцию беспокоят эти договоренности, это может означать лишь то, что она считает себя потенциальным агрессором", - сказал Дендиас.

"Наше соглашение с Францией - это сугубо оборонительное соглашение. Оно ни против кого не направлено", - подчеркнул министр.

"Я подписал подобное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами около года назад. В контексте других оборонных приоритетов этих соглашений я хотел бы сказать, что утверждения Турции абсолютно неприемлемы ", - добавил он.

Ранее в пятницу пресс-секретарь МИД Турции Танджу Билгич описал пакт между Францией и Грецией как двусторонний военный союз, сформированный против коллеги-участницы НАТО Турции "таким образом, что наносит ущерб альянсу НАТО".

На этой неделе Франция и Греция объявили соглашение об обороне и безопасности на сумму около 3 миллиардов евро, которая включает закупку Грецией трех французских военных кораблей.

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Греция Турция
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