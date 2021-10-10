Президента Чехії Земана терміново госпіталізували, він у реанімації 

Президента Чехії Мілоша Земана терміново госпіталізували близько опівдня 10 жовтня, одразу після його зустрічі з чинним прем’єром Андреєм Бабішем щодо результатів парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES.

Кортедж зі швидкої та машин охорони повіз Земана до Центрального військового госпіталю Праги фактично одразу після його зустрічі з Бабішем, що почалася близько 11 ранку.

Речниця лікарні підтвердила чеським ЗМІ, що президента справді госпіталізували до них та що пообіді планується брифінг щодо його стану здоров’я.

Доповнено. Згодом повідомили, що Мілош Земан перебуває в реанімації. Його лікар розповів, що це пов'язано із загостренням хронічної хвороби президента, але не став називати діагноз.

Земан давно страждає невропатією нижніх кінцівок, через яку йому важко пересуватися, і цього року на всіх заходах він був в інвалідному візку. Крім того, він має проблеми зі слухом і низький тиск. В кінці вересня президент понад тиждень перебував у лікарні.

Здоров’я Мілоша Земана останніми тижнями ще більше погіршилося, у зв’язку з чим низку його планів змінювали в останній момент. Так, спершу планувалося, що він з’явиться на публіці у день виборів, але згодом речник повідомив, що президент проголосує через портативну скриньку для бюлетенів.

В неділю Земан мав з’явитися в ефірі CNN Prima News, але тепер його участь скасовано.

Нагадаємо, в суботу у Чехії завершились парламентські вибори. Результати стали сенсаційними, оскільки партія Бабіша, всупереч прогнозам, поступилася блоку Spolu, а комуністи вперше в історії сучасної Чехії не подолали 5% бар’єр і не проходять у парламент.

За цих результатів виборів гарантованою вважають коаліцію ліберальних партій (Spolu, Партія Піратів та STAN), що матимуть 108 голосів у парламенті з 200 місць. Проте формування нового уряду може ускладнити позиція президента Мілоша Земана, який заявив, що хоче доручити формування уряду лідеру партії-переможиці - відтак Андрею Бабішу, оскільки переможець Spolu є політичним блоком.

Детальніше про політичні розклади читайте в статті "Земан йде ва-банк".

Також радимо до перегляду відео "Чи є Чехія проросійською?", яке пояснює ставлення Чехії до нашої держави.