Президента Чехии Земана срочно госпитализировали, он в реанимации

Президента Чехии Милоша Земана срочно госпитализировали около полудня 10 октября, сразу после его встречи с действующим премьером Андреем Бабишем по поводу результатов парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.

Кортедж со "скорой" и машин охраны повез Земана в Центральный военный госпиталь Праги фактически сразу после его встречи с Бабишем, что началась около 11 утра.

Пресс-секретарь больницы подтвердила чешским СМИ, что президента действительно госпитализировали к ним и что после обеда планируется брифинг лечащего врача по поводу его состояния здоровья.

Дополнено. Впоследствии сообщили, что Милош Земан находится в отделении интенсивной терапии. Его врач рассказал, что это связано с обострением хронической болезни президента, но не стал называть диагноз.

Земан давно страдает невропатией нижних конечностей, из-за чего ему трудно передвигаться, и в этом году на всех мероприятиях был в инвалидной коляске. Кроме того, он имеет проблемы со слухом и низкое давление.

Здоровье Милоша Земана в последние недели еще больше ухудшилось. В конце сентября президент больше недели находился в больнице. В связи с этим его график часто меняли в последний момент. Так, сначала планировалось, что он появится на публике в день выборов, но впоследствии представитель сообщил, что президент проголосует через портативный ящик для бюллетеней.

В воскресенье Земан должен был появиться в эфире CNN Prima News, но теперь его участие отменено.

Напомним, в субботу в Чехии завершились парламентские выборы. Результаты стали сенсационными, поскольку партия Бабиша, вопреки прогнозам, уступила блоку Spolu, а коммунисты впервые в истории современной Чехии не преодолели 5% барьер и не проходят в парламент.

С такими результатами выборов гарантированной считают коалицию либеральных партий (Spolu, Партия Пиратов и STAN), которые будут иметь 108 голосов в парламенте из 200 мест. Однако формирование нового правительства может усложнить позиция президента Милоша Земана, который заявил, что хочет поручить формирование правительства лидеру партии-победительницы - то есть Андрею Бабишу, поскольку победитель Spolu является политическим блоком.

Подробнее о политических раскладах читайте в статье "Земан идет ва-банк".

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