Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Частково закрите метро Рима і скасовані авіарейси: в Італії триває транспортний страйк

фото
Понеділок, 11 жовтня 2021, 12:49

В Італії в понеділок проходить національний 24-годинний страйк працівників державного і приватного транспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

 

У Неаполі активісти розпочали свій протест із маршу, також заблокований проїзд на одну з ключових автострад.

Серед іншого, вони вимагають скорочення робочого часу за збереження зарплати, запровадження універсального доходу, переоцінки системи нарахування пенсій, відродження соціальної держави, інвестицій у школи та транспорт. У місті закриті фунікулери та одна лінія метро.

Демонстрації на вулицях центру Рима тривають з самого ранку і очікуються протягом дня.   Історичний центр, місце зіткнень і заворушень під час протестів антивакцинаторів у суботу, у понеділок заповнений поліцією. Через страйк у столиці Італії повністю закрита одна з ліній метро, ще дві працюють з обмеженнями. Закрита також залізниця Терміні-Сентоцелле.

Великі демонстрації, а також перебої у русі громадського транспорту спостерігаються також у Мілані та Генуї.

Авіакомпанія Alitalia у зв’язку зі страйком була змушена скасувати 127 внутрішніх та міжнародних авіарейсів. Були скасовані також декілька рейсів напередодні, скасування очікуються і у вівторок.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія
powered by lun.ua

Статті

Україна проти РФ: що відбувається на слуханнях у Гаазі щодо полонених моряків

Оксана Золотарьова: "Росія вважає, що може порушувати міжнародне право без будь-яких наслідків. Але Росія помиляється".
12 жовтня 2021 — Європейська правда

Боротьба з олігархами, допомога та реформи: про що домовилися на саміті Україна-ЄС

Ми проаналізували документ для вас. Є в ньому також сенсації. Наприклад, пряма підтримка антиолігархічного закону з боку ЄС...
12 жовтня 2021 — Європейська правда

Крок до виходу Польщі з ЄС: як скандальне судове рішення розкололо країну

Чи дійсно скандальне рішення Конституційного суду дасть старт процесу виходу Польщі зі складу ЄС? Проти цієї ідеї – 81% поляків, проте конфлікт зайшов занадто далеко.
12 жовтня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко