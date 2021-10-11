Частково закрите метро Рима і скасовані авіарейси: в Італії триває транспортний страйк
Понеділок, 11 жовтня 2021, 12:49
В Італії в понеділок проходить національний 24-годинний страйк працівників державного і приватного транспорту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
У Неаполі активісти розпочали свій протест із маршу, також заблокований проїзд на одну з ключових автострад.
Серед іншого, вони вимагають скорочення робочого часу за збереження зарплати, запровадження універсального доходу, переоцінки системи нарахування пенсій, відродження соціальної держави, інвестицій у школи та транспорт. У місті закриті фунікулери та одна лінія метро.
Демонстрації на вулицях центру Рима тривають з самого ранку і очікуються протягом дня. Історичний центр, місце зіткнень і заворушень під час протестів антивакцинаторів у суботу, у понеділок заповнений поліцією. Через страйк у столиці Італії повністю закрита одна з ліній метро, ще дві працюють з обмеженнями. Закрита також залізниця Терміні-Сентоцелле.
Великі демонстрації, а також перебої у русі громадського транспорту спостерігаються також у Мілані та Генуї.
Авіакомпанія Alitalia у зв’язку зі страйком була змушена скасувати 127 внутрішніх та міжнародних авіарейсів. Були скасовані також декілька рейсів напередодні, скасування очікуються і у вівторок.