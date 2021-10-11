Частично закрыто метро Рима и отменены авиарейсы: в Италии транспортная забастовка

В Италии в понедельник проходит национальная 24-часовая забастовка работников государственного и частного транспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

В Неаполе активисты начали свой протест с марша, также заблокирован проезд на одну из ключевых автострад.

Среди прочего, они требуют сокращения рабочего времени при сохранении зарплаты, введения универсального дохода, переоценки системы начисления пенсий, возрождения социального государства, инвестиций в школы и транспорт. В городе закрыты фуникулеры и одна линия метро.

Демонстрации на улицах центра Рима продолжаются с самого утра и ожидаются в течение дня. Исторический центр, место столкновений и беспорядков во время протестов антивакцинаторов в субботу, в понедельник заполнен полицией. Из-за забастовки в столице Италии полностью закрыта одна из линий метро, ​​две работают с ограничениями. Закрыта также железная дорога Термини-Сентоцелле.

Большие демонстрации, а также перебои в движении общественного транспорта наблюдаются также в Милане и Генуе.

Авиакомпания Alitalia в связи с забастовкой была вынуждена отменить 127 внутренних и международных авиарейсов. Были отменены также несколько рейсов накануне, отмены ожидаются и во вторник.