В Італії повністю вакциновано 80% населення від 12 років

Італія повністю вакцинувала 80% населення у віці понад 12 років від коронавірусу, засвідчили недільні урядові дані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Станом на 10 жовтня 43 229 551 осіб із загальної чисельності населення близько 60 мільйонів, старші 12 років, завершили повний цикл вакцинації.

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Цільовий показник у 80% був встановлений спеціальним уповноваженим з надзвичайних ситуацій щодо коронавірусу в березні і був досягнутий пізно ввечері 9 жовтня.

Гвідо Расі, колишній директор Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), зазначив, що це "не просто символічний поріг".

"Це рівень, який, як показують розрахунки, корелює зі значним скороченням циркуляції вірусу і різким скороченням госпіталізацій", - зауважив він.

Расі додав, що скорочення числа госпіталізацій має важливе значення для відновлення економіки Італії і допомагає національній системі охорони здоров'я переорієнтувати увагу на послуги, не пов'язані з COVID.

З початку літа кількість госпіталізацій у зв’язку з COVID в Італії неухильно скорочується.

З моменту спалаху коронавірусу в лютому 2020 року в Італії зареєстровано 131 274 смертельних випадки, пов'язаних з COVID-19. Італія на другому місці в Європі після Британії за числом жертв від захворювання.

На сьогодні в країні зареєстровано 4,7 мільйона випадків зараження коронавірусом.