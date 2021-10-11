В Італії повністю вакциновано 80% населення від 12 років
Італія повністю вакцинувала 80% населення у віці понад 12 років від коронавірусу, засвідчили недільні урядові дані.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Станом на 10 жовтня 43 229 551 осіб із загальної чисельності населення близько 60 мільйонів, старші 12 років, завершили повний цикл вакцинації.
Цільовий показник у 80% був встановлений спеціальним уповноваженим з надзвичайних ситуацій щодо коронавірусу в березні і був досягнутий пізно ввечері 9 жовтня.
Гвідо Расі, колишній директор Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), зазначив, що це "не просто символічний поріг".
"Це рівень, який, як показують розрахунки, корелює зі значним скороченням циркуляції вірусу і різким скороченням госпіталізацій", - зауважив він.
Расі додав, що скорочення числа госпіталізацій має важливе значення для відновлення економіки Італії і допомагає національній системі охорони здоров'я переорієнтувати увагу на послуги, не пов'язані з COVID.
З початку літа кількість госпіталізацій у зв’язку з COVID в Італії неухильно скорочується.
З моменту спалаху коронавірусу в лютому 2020 року в Італії зареєстровано 131 274 смертельних випадки, пов'язаних з COVID-19. Італія на другому місці в Європі після Британії за числом жертв від захворювання.
На сьогодні в країні зареєстровано 4,7 мільйона випадків зараження коронавірусом.