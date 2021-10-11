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В Италии полностью вакцинированы 80% населения старше 12 лет

Понедельник, 11 октября 2021, 13:51

Италия полностью вакцинировали 80% населения старше 12 лет от коронавируса, показали воскресные правительственные данные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По состоянию на 10 октября 43 229 551 человек из общей численности населения около 60 млн, завершили полный цикл вакцинации.

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Целевой показатель в 80% был установлен специальным уполномоченным по чрезвычайным ситуациям из-за коронавируса в марте и был достигнут поздно вечером 9 октября.

Гвидо Раси, бывший директор Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), отметил, что это "не просто символический порог".

"Это уровень, который, как показывают расчеты, коррелирует со значительным сокращением циркуляции вируса и резким сокращением госпитализаций", - отметил он.

Расе добавил, что сокращение числа госпитализаций имеет важное значение для восстановления экономики Италии и помогает национальной системе здравоохранения переориентировать внимание на услуги, не связанные с COVID.

С начала лета количество госпитализаций в связи с COVID в Италии неуклонно сокращается.

С момента вспышки коронавируса в феврале 2020 года в Италии зарегистрировано 131 274 смертельных случая, связанных с COVID-19. Италия на втором месте в Европе после Великобритании по числу жертв заболевания.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 4,7 миллиона случаев заражения коронавирусом.

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Италия Коронавирус Вакцины
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