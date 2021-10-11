Співголова німецьких ультраправих пішов з посади після провалу на виборах

Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Йорг Мейтен заявив у понеділок про відставку з посади на тлі низького результату на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Незважаючи на лідерство у двох колишніх східнонімецьких землях, партія набрала близько 10% голосів на національному рівні, що на два відсоткові пункти менше, ніж на попередніх виборах.

Мейтен, депутат Європейського парламенту з 2017 року, заявив, що продовжить свою "політичну роботу" проти "курсу, визначеного партіями, що існують у Німеччині та Брюсселі".

Відомий як більш поміркований діяч у партії, Мейтен зазнавав критики з боку більш радикальних представників AfD.

Під час з’їзду партії у квітні група делегатів спробувала усунути Мейтена від ролі співголови.

У 2020 році Мейтен прагнув розпустити так зване "крило", найбільш екстремальну групу всередині партії, викинувши одного з її головних діячів, Андреаса Калбіца.

Сформована у 2013 році, AfD вперше отримала місця в парламенті Німеччини у 2017 році.

Нагадаємо, після історичної поразки на парламентських виборах Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангели Меркель проведе з’їзд, на якому обере повністю новий склад свого керівництва.

Раніше лідер партії Армін Лашет сигналізував про готовність піти у відставку з поста голови ХДС.

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