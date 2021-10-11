Сопредседатель немецких ультраправых ушел с поста после провала на выборах

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Йорг Мейтен заявил в понедельник об отставке с должности на фоне низкого результата на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Несмотря на лидерство в двух бывших восточногерманских землях, партия набрала около 10% голосов на национальном уровне, на два процентных пункта меньше, чем на предыдущих выборах.

Мейтен, депутат Европейского парламента с 2017 года, заявил, что продолжит свою "политическую работу" против "курса, определенного партиями, существуют в Германии и Брюсселе".

Известный как более умеренный деятель в партии, Мейтен подвергался критике со стороны более радикальных представителей AfD.

Во время съезда партии в апреле группа делегатов попыталась устранить Мейтена от роли сопредседателя.

В 2020 году Мейтен стремился распустить так называемое "крыло", наиболее экстремальную группу внутри партии, выбросив одного из ее главных деятелей, Андреаса Калбица.

Сложившаяся в 2013 году, AfD впервые получила места в парламенте Германии в 2017 году.

Напомним, после исторического поражения на парламентских выборах Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель проведет съезд, на котором изберет полностью новый состав своего руководства.

Ранее лидер партии Армин Лашет сигнализировал о готовности уйти в отставку с поста председателя ХДС.

Что думают крупнейшие немецкие политические партии и их лидеры по важным для Украины вопросам, читайте в статье Украинский вопрос в немецких выборах: чего ожидать Киеву от новой коалиции