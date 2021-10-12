Помилки уряду Британії на початку пандемії коштували тисячі життів - звіт парламенту

Нездатність Великої Британії зробити більше, щоб зупинити поширення Covid на ранній стадії пандемії, була однією з найбільш серйозних невдач у сфері охорони здоров'я.

Про це йдеться у звіті британських депутатів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Спільне розслідування, опубліковане комітетами з питань науки і здоров'я Палати громад, - це перша спроба законодавців з'ясувати, чому в Британії, яку спочатку хвалили за підготовку до пандемії, число випадків захворювання різко зросло, а кількість смертей набагато перевищує число у багатьох порівнянних країнах.

На сьогодні кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом, у Британії перевищує 150 000, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ставить країну в першу десятку світових лідерів за кількістю смертей.

У звіті говориться, що підхід уряду, підтримуваний вченими, полягав у тому, щоб спробувати управляти ситуацією і, по суті, домогтися колективного імунітету з допомогою інфекції.

Це призвело до затримки із запровадженням першого національного карантину і коштувало життя багатьом людям.

В результаті в перші тижні було зроблено занадто мало, щоб зупинити поширення Covid, незважаючи на докази з Китаю, а потім з Італії, що це був вірус, який був дуже заразним, викликав важке захворювання і від якого не було ліків.

Комітети заявили, що це "одна з найбільш серйозних невдач у сфері охорони здоров'я, з якими коли-небудь стикалася Британія". У звіті говориться, що тепер стало ясно, що весь підхід був неправильним і привів до більш високого початкового числа загиблих.

Але в звіті міжпартійної групи говориться, що були і успіхи - зокрема, програма вакцинації. Документ описав весь підхід - від досліджень і розробок до впровадження уколів - як "одну з найефективніших ініціатив в історії Британії".

У звіті зазначається, що розробка методів лікування, таких як дексаметазон, була ще однією областю, в якій реакція Британії була дійсно провідною у світі.